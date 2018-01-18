Высокая явка на президентские выборы обеспечит успех школьному референдуму

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Проведение референдума по важным вопросам жизнедеятельности школ в один день с выборами президента России − 18 марта 2018 года − обеспечит высокую явку родителей, а значит сделает школьное голосование легитимным. Такое мнение высказал один из инициаторов "школьного референдума", депутат Мосгордумы Антон Молев.

"Понятно, что среди всех выборов, которые проходят на территории Москвы, самыми востребованными, привлекающими наибольшее количество участников, являются выборы президента РФ", − сообщил Молев Агентству "Москва". "На них приходит более 50 процентов граждан, а значит и в "школьном референдуме" примет участие максимальное количество родителей", − отметил депутат Мосгордумы.

Как считают директора школ, впервые провести "школьный референдум" в единый день голосования проще всего, поскольку ради такой экспериментальной вещи пришло бы примерно 10 – 20 процентов родителей, а это вряд ли позволило бы считать такой референдум легитимным.

Предполагается, что в референдуме смогут принять участие родители учеников данной школы. Кроме совершеннолетних граждан, в акции смогут принять участие и сами ученики, которым на момент голосования исполнилось 14 лет.

Молев также пояснил, что каждая школа самостоятельно выберет четыре темы вопросов для участников референдума. По его словам, темы могут быть любыми, включая время каникул и начала учебного дня, школьную форму и выбор второго иностранного языка, но обязательно входящие в компетенцию образовательной организации.

"Референдум даст возможность школам посоветоваться с родителями и учениками по спорным или изначально не очевидным для администрации вопросам и получить максимально полную обратную связь, так как дни выборов традиционно привлекают большее количество родителей, чем любое школьное мероприятие", − добавил Молев.

Депутат уверен, что данная инициатива будет способствовать развитию гражданского общества – у москвичей появляется возможность самим напрямую решать актуальные вопросы в сфере образования.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов поддержал идею провести школьные референдумы по актуальным вопросам параллельно с выборами президента России 18 марта.

"Это очень хорошая инициатива провести такие референдумы по актуальным вопросам с учётом особенности различных школ. Проблем в нашем образовании много, и их необходимо решать. Поддерживаю эту идею не только как председатель городской избирательной комиссии, но и как дед, чьи два внука ходят в школу", – заявил Горбунов, передает "Интерфакс".



Он напомнил, что в законодательстве о референдумах выборы считаются состоявшимися, если в них приняли участие более половины избирателей, а на президентских выборах явка стабильно превышает 50 процентов. Кроме того, Горбунов добавил, что более чем в двух тысячах зданий школ Москвы размещаются места для голосования на выборах.



"Практически во всех школах Москвы в дни выборов проходит голосование", – добавил председатель Мосгоризбиркома.