Путин пошутил про свой плотный график после президентских выборов

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент РФ Владимир Путин пошутил про свой плотный график после выборов в 2018 году.

Ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова Владимир Малышев пригласил главу государства на празднование юбилея вуза через два года. Он попросил президента найти время в плотном графике.

"Владимир Сергеевич, спасибо большое. У нас в марте выборы, а вы мне в 2019 году говорите о серьезном графике", – ответил Путин.

Президентские выборы пройдут в России в марте следующего года. Избирательная кампания кандидатов начнется в декабре. В настоящий момент неизвестно, будет ли Владимир Путин принимать участие в выборах. Однако ранее в СМИ появилась информация, что в Кремле обсуждают сценарии, когда действующий глава объявит о своем решении.