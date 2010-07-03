Жириновский высказался за перенос единого дня голосования на весну

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести единый день голосования на весну.

"Я считаю, что все-таки нам лучше на весну перенести. Ведь люди работали все лето, ну нельзя так: все участники выборных кампаний, их члены семей, все чиновники, полиция, суды, прокуратура", – заявил депутат в интервью телеканалу Россия 24.

Он предложил проводить выборы в последний понедельник апреля, добавив, что дачный сезон все желающие могут начать в мае. Парламентарий согласился бы проводить выборы и в марте. "Пусть летом будет отдых", – отметил Жириновский.

Единый день голосования в России – второе воскресенье сентября – установлен федеральным законом в 2012 году.

Ранее в Мосгорсуде состоялась церемония принесения присяги избранных депутатов седьмого созыва, в должность вступили 45 человек. Выборы в столичный парламент прошли в единый день голосования 8 сентября.