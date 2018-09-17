Ищенко заявил о фальсификациях при подсчете голосов на выборах в Приморье

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, лидировавший во втором туре выборов главы Приморского края, заявил о фальсификациях при подсчете голосов в четырех территориях региона, сообщает ТАСС.
"Были вероломно переписаны итоговые протоколы в городах Артем, Находка, Уссурийск и во Владивостоке в Советском районе", – заявил политик.
Он отметил, что у членов комиссии от его команды имеются на руках копии протоколов с печатями, и сейчас юристы готовят исковое обращение в суд.
Также Ищенко объявил о начале голодовки, которую он проведет на центральной площади Владивостока. Он попросил сторонников о поддержке.
После обработки 99,03% протоколов лидирует Андрей Тарасенко из "Единой России". На его счету которого 49,02% голосов, у Ищенко – 48,56% голосов.
Выборы губернатора в Приморском крае проходили на 1 329 избирательных участках. Там работали более десяти тысяч членов избирательных комиссий.
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