В Совфеде прокомментировали результаты встречи Путина и Трампа

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Оппонентам Трампа не выгодно достижение им результатов во внешней политике. Такое мнение высказал глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.
"Саботаж договоренностей на уровне президентов со стороны американского конгресса и министерств, увы, будет продолжаться. Это связано не с интересами российско-американских отношений, а с промежуточными выборами в конгресс. Оппонентам Трампа сейчас не выгодно достижение им результатов во внешней политике", – сказал он в беседе с RT.
При этом по мнению Косачева, президент США в ходе встречи с Путиным действовал в соответствии со своими убеждениями и искренне. Однако, отметил Косачев, в своих действиях Трамп жестко ограничен конгрессом США.
Как заявил Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с Трампом, переговоры прошли в откровенной и деловой атмосфере, и были успешными.
Представители Совета безопасности России и Совета национальной безопасности США, встретились в развитие дискуссий, начатых в ходе саммита в Хельсинки. Об этом в свою очередь заявил американский лидер.
Включая личную беседу и переговоры в расширенном составе, встреча длилась четыре часа. Это была первое полномасштабное общение российского и американского лидеров. Они обсудили большой спектр вопросов, касающихся двусторонних отношений и ситуации в мире.
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