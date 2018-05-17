Госдума перенесла рассмотрение проекта об ответственности за соблюдение санкций

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Госдума перенесла рассмотрение проекта об уголовной ответственности за соблюдение в России западных санкций, сообщает "Газета.ру".

Заседание Совета по законотворчеству для обсуждения проекта запланировано на 23 мая.

Ранее коллектив членов верхней и нежней палат парламента РФ внес на рассмотрение Госдумы законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций США.

Документ предлагает дополнить главу Уголовного кодекса, посвященную преступлениям против конституционного строя и безопасности государства новой статьей.

Под преступлением будут понимать ограничение хозяйственных сделок или отказ в них для содействия санкциям иностранных государств, союзов стран или международных организаций.

В качестве наказания предлагается ввести штраф до 600 тысяч и 500 тысяч рублей соответственно. Возможно также ограничение свободы на срок до четырех и трех лет, или принудительные работы на срок до четырех и трех лет соответственно, либо лишение свободы на срок до четырех и трех лет соответственно.