Медведев заявил об отсутствии факторов для роста цен на топливо

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Дмитрий Медведев считает нынешнюю ситуацию с ценами на бензин и дизельное топливо стабильной. Об этом премьер заявил во время ежегодного отчета в Госдуме о работе правительства, передает ТАСС.

Он уточнил, что с начала года произошел небольшой рост на бензин – в пределах 1,5%. Объяснил Медведев это введением более высокой ставки налога на добавленную стоимость. При этом глава кабмина заявил, что никаких других факторов, которые должны влиять на горючее, быть не должно.

Медведев также придерживается мнения, что принятые правительством меры, в частности, использование обратного акциза на нефть и корректировка демпфера, позволят не допустить существенного роста стоимости топлива и сохранить стабильность на рынке.

В начале апреля правительство договорилось с нефтяниками снизить цены на дизельное топливо до уровня октября 2018 года. Цены на горючее заморозят до июля. Таким образом, стоимость бензина и дизеля останется фиксированной еще на три месяца.

По соглашению нефтяники обязаны сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1 процента. Соглашение о заморозке цен 10 крупнейших нефтяных компаний ("Роснефть", "Газпром", "Сургутнефтегаз", "Русснефть", "Газпром нефть", "Нефтегазхолдинг", "Лукойл" и "Татнефть" и ряд других) подписали с ФАС и Минэнерго 31 октября 2018 года.