Медведев распорядился приостановить объединение Волковского и Александринского театров

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил приостановить объединение Волковского и Александринского театров. Об этом премьер сообщил в ходе ежегодного отчета правительства РФ в Госдуме.

"К сожалению, в данном случае мы все столкнулись с ситуацией, когда идея об объединении театров не была проработана ни с исторической, ни с гуманитарной, ни с какой либо другой точки зрения. Я уже некоторое время назад дал поручение о том, чтобы эту идею отвергнуть и приостановить", – приводит слова Медведева Агентство "Москва".

28 марта министр культуры Владимир Мединский подписал приказ об объединении Александринского театра и ярославского Театра имени Волкова. Сообщалось, что у них появится сцена в Москве − в здании на проспекте Андропова.

С критикой объединения выступили председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин и глава Ярославской области Дмитрий Миронов.

Об объединении театров негативно высказался и первый замглавы думского комитета по культуре Александр Шолохов. По его словам, при объединении оба коллектива в большинстве случаев "теряют свое творческое лицо".