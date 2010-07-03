В Госдуме раскритиковали объединение Александринского и Волковского театров

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Госдуме назвали недопустимым объединение Волковского и Александринского театров. Такое мнение высказал первый замглавы думского комитета по культуре Александр Шолохов.

"Вообще, я являюсь противником таких объединений творческих коллективов", − заявил парламентарий Агентству "Москва". Шолохов пояснил, что при объединении оба коллектива в большинстве случаев "теряют свое творческое лицо". "Соответственно, в случае театров − зрителей теряют", − уточнил депутат.

По словам Шолохова, сотрудничество в рамках конкретных проектов, например, таких как объединенные выставки или гастрольные поездки, − это совсем другое дело. В этом случае "речь не идет о слиянии двух творческих коллективов, двух творческих групп", подчеркнул парламентарий, добавив, что общественность опасается "необоснованного и скоропалительного решения".

28 марта министр культуры Владимир Мединский подписал приказ об объединении Александринского театра и ярославского Театра имени Волкова. Сообщалось, что у них появится сцена в Москве − в здании на проспекте Андропова.

С критикой объединения выступили председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин и глава Ярославской области Дмитрий Миронов. В результате Дмитрий Медведев приостановил процесс объединения театров. По словам главы кабмина, необходимо общественное обсуждение вопроса.