Размер пособия по уходу за детьми от 1,5 до 3 лет увеличат к 2020 году

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что размер пособия по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет планируется увеличить с 2020 года, передает ТАСС.

"Мы считаем правильным рассмотреть вопрос о существенном повышении размера этого пособия, сделать это начиная со следующего года", – сказал Медведев во время ежегодного отчета в Госдуме о работе правительства.

С 1 января текущего года, максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет составляет 26 152,27 рубля. Прежде матери могли рассчитывать только на 24 тысячи рублей.

Пособие рассчитывают с учетом зарплаты за два предыдущих года, которая не превышает предельную базу. Ожидается, что в новом году минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска достигнет почти 52 тысяч рублей. А вот максимальное значение перевалит за 301 тысячу рублей.