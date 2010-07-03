Медведев назвал число бедных россиян

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Сегодня в России проживает почти 19 миллионов бедных, заявил Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.

"Это означает, что 19 миллионов человек живут так, как жить не должны", – цитирует главу кабмина РИА Новости. По его словам, бедность разная, и ее причины у каждого свои.

Премьер считает, что в каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно и искать свои методы работы. Он подчеркнул, что если смотреть не только на доходы, но и расходы семей, государственная поддержка станет по-настоящему адресной.

Минтруд рассчитывает на уменьшение уровня бедности в два раза. Предполагается сокращение численности населения с доходом ниже прожиточного минимума с 13,2% в 2017 году до 6,6% в 2024 году.

Для достижения таких показателей планируется повышение МРОТ в соответствии с ростом прожиточного минимума. Кроме того, будут поддерживаться уровни соотношений средней зарплаты некоторых бюджетников со среднемесячным доходом от трудовой деятельности.

Будет также индексироваться зарплата работников организаций бюджетной сферы. Помимо этого, каждый год станет увеличиваться размер страховых пенсий темпами, превышающими инфляцию предшествующего года, а также соцвыплат и пособий.