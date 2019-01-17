В Госдуме взяли на контроль ситуацию с угрозами коллекторов столичной школе

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В Госдуме взяли на контроль ситуацию с московской школой №1285, которой угрожают коллекторы. Об этом сообщили в пресс-службе думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.

"Такой террор учебного заведения неприемлем", – подчеркнул глава комитета Василий Пискарев. Он напомнил, что речь идет об образовательном учреждении, деятельность которого "никаким образом не связана с оказанием финансовых услуг". Любые угрозы в адрес учителей и учеников депутат назвал грубым нарушением их прав, передает Агентство "Москва".

По словам Пискарева, психологический прессинг – это "прямое нарушение федерального закона о деятельности коллекторов". По закону коллекторам запрещается применять физическую силу, причинять вред здоровью и имуществу, а также оказывать психологическое давление на должников или обманывать их. "Звонить должнику коллектор может не чаще двух раз в неделю, а проводить личные встречи – не чаще одного раза в неделю", – пояснил представитель Госдумы.

Если информация об угрозах подтвердится, виновных привлекут к ответственности, заверил депутат. "Комитет по безопасности и противодействию коррупции будет держать на строгом контроле эту ситуацию и ожидает скорейшего расследования этой вопиющей истории", – подытожил он.

По данным СМИ, директор школы №1285 пожаловалась в соцсетях на коллекторов, которые потребовали от нее и учителей школы взыскать долги с родителей одного из школьников. Когда инцидент получил широкую огласку, депутат ГД Анна Кувычко обратилась в надзорные органы с просьбой защитить школу от угроз коллекторов,