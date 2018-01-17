Эксперты прокомментировали падение рейтинга кандидата в президенты Грудинина

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Рейтинг поддержки Павла Грудинина – кандидата на выборах президента РФ от партии КПРФ – начал снижаться. По последним данным ВЦИОМ, за 11–15 января свои голоса Грудинину отдают 6,1 процента от общего числа избирателей. Опрос ФОМ фиксирует у кандидата от коммунистов рейтинг на уровне 6 процентов.
Как полагает вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова, одной из причин падения является ослабление "эффекта новизны". Также негативно на рейтинг Грудинина повлияла история с его зарубежными счетами, сообщает РИА Новости.
"Я думаю, сыграла свою роль информация о его богатстве и его зарубежных счетах, потому что для левых избирателей это особенно чувствительный момент. Голосовать за коммуниста-олигарха — это немного странное решение, несколько внутренне противоречивое", — сообщила Федорова.
По ее мнению, рейтинг Грудинина может поднять удачная предвыборная кампания в регионах.
Директор Института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что за Грудинина готовы проголосовать чуть больше половины сторонников КПРФ. "И это только начало кампании – как говорится, еще не все разоблачения прошли", – заявил Мартынов.
Эксперт также считает, что выдвижение мало известного за пределами Московской области кандидата может свидетельствовать о кризисе внутри коммунистической партии.
Ранее член ЦИК Евгений Шевченко рассказал, что Грудинина на момент выдвижения были иностранные счета, но к моменту регистрации он их закрыл. Активы кандидата оценили в 7,5 миллиарда рублей.
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