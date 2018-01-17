Тиллерсон назвал условие ужесточения санкций ООН против Северной Кореи

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал условие ужесточения санкций ООН против КНДР. По его словам, Штаты представят новые пакет санкций в отношении КНДР, если страна предпримет новые провокации.

если страна предпримет новые провокации

"Цель кампании по оказанию максимального давления была и остается в том, чтобы сподвигнуть Северную Корею на значимые переговоры по денуклеаризации", – заявил госсекретарь на пресс-конференции по итогам встречи в Ванкувере по проблеме КНДР, сообщает РИА Новости.

По словам Тиллерсона, дипломатические усилия Штатов всегда поддерживались "сильным и решительным военным вариантом".