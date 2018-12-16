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16 декабря, 22:08

Кожемяко победил на выборах главы Приморья − ЦИК

власть

16 декабря, 22:08

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Фото: ТАСС/Алексей Мирный

После обработки 100% протоколов на повторных выборах главы Приморья побеждает самовыдвиженец, врио губернатора региона Олег Кожемяко. Такие результаты опубликованы на сайте ЦИК РФ.

Согласно данным ЦИК, Кожемяко набирает 61,88% голосов. За ним − с 25,16% голосов − следует Андрей Андрейченко от ЛДПР. Алексей Тимченко от Партии роста заручился поддержкой 5,17% голосовавших, а Роза Чемерис от партии "За женщин России" получила 3,8% голосов.

С победой на выборах губернатора Приморского края Кожемяко поздравил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Кожемяко назначили и.о. главы Приморья после того, как его предшественник Андрей Тарасенко отказался участвовать в повторных выборах губернатора края и подал в отставку. До этого Кожемяко возглавлял Корякский автономный округ, Амурскую и Сахалинскую области.

власть

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