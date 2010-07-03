Песков отреагировал на идею конфискации имущества коррупционеров

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В Кремле пока не выработали позицию в отношении предложений главы СК РФ Александра Бастрыкина, касающихся изменений в законодательстве, в том числе о возвращении статьи о конфискации имущества коррупционеров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

Он отметил, что вопрос требует экспертной проработки.

"Каких-либо решений на этот счет также не принималось", – сказал Песков.

Ранее глава Следственного комитета выступил с инициативой о расширении полномочий следствия при расследовании преступлений, связанных с коррупцией. В частности, он предложил дать следователям полномочия запрашивать сведения, составляющие банковскую тайну не только по уголовным делам, но и по материалам доследственных проверок.

С 1 января 2019 года в России действует закон, согласно которому, деньги и имущество, изъятые у коррупционеров, будут направлять в Пенсионный фонд РФ. Документ подписал Владимир Путин в октябре прошлого года.

Ожидается, что с 2019 по 2024 годы в Пенсионный фонд поступит 1,8 миллиарда рублей.

