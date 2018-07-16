Путин сообщил о 25 млн попыток кибератак во время ЧМ-2018

16 июля, 09:17
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Владимир Путин рассказал о почти 25 миллионах кибератак на информационную инфраструктуру РФ, которые удалось отразить во время ЧМ-2018. Такие данные глава государства привел в рамках встречи с представителями штаба по обеспечению безопасности турнира, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Глава государства отметил, что все атаки совершались именно на инфраструктуру, "связанную с проведением ЧМ-2018".
Глава государства также поблагодарил за работу сотрудников российских и зарубежных спецслужб. Совместно с российскими правоохранителями, безопасность во время подготовки и проведения турнира обеспечивали 126 представителей 55 спецслужб из 34 государств.
"Очень важно, что за все это время у нас не было ни одного серьезного происшествия", − подчеркнул Путин.
Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. Финал состоялся на московском стадионе "Лужники". Победу одержала сборная Франции. Матчи турнира принимали в общей сложности 11 российских городов.
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