Путин сообщил о 25 млн попыток кибератак во время ЧМ-2018

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Владимир Путин рассказал о почти 25 миллионах кибератак на информационную инфраструктуру РФ, которые удалось отразить во время ЧМ-2018. Такие данные глава государства привел в рамках встречи с представителями штаба по обеспечению безопасности турнира, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Глава государства отметил, что все атаки совершались именно на инфраструктуру, "связанную с проведением ЧМ-2018".

Глава государства также поблагодарил за работу сотрудников российских и зарубежных спецслужб. Совместно с российскими правоохранителями, безопасность во время подготовки и проведения турнира обеспечивали 126 представителей 55 спецслужб из 34 государств.

"Очень важно, что за все это время у нас не было ни одного серьезного происшествия", − подчеркнул Путин.

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. Финал состоялся на московском стадионе "Лужники". Победу одержала сборная Франции. Матчи турнира принимали в общей сложности 11 российских городов.