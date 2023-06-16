Путин заявил, что РФ может уничтожить любое здание в центре Киева

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия может уничтожить любое здание в центре Киева, но не делает этого по определенным соображениям. Об этом заявил Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он сообщил, что атаки Украины по Белгородской и другим областям, Кремлю – это попытки спровоцировать РФ на ответные мощные действия. Необходимости в подобных действиях со стороны РФ нет, заверил президент.

Утром 30 мая Минобороны Российской Федерации сообщило, что Киев предпринял попытку террористической атаки беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. В ведомстве заявили, что Украина совершила атаку на столицу России восемью БПЛА. Все они были сбиты.

Путин, комментируя атаку, говорил, что Киев провоцирует Россию на ответные действия зеркального характера. По его словам, граждане Украины должны понимать, к чему ведет нынешняя власть этой страны, несмотря на то что жители в настоящее время не имеют слова, так как в государстве выстроен "тотальный террор против гражданского населения".