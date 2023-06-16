Песков сообщил об усиленных мерах цифровой безопасности на ПМЭФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Меры цифровой безопасности на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) были беспрецедентно усилены, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, они носят достаточно серьезный характер. Пресс-секретарь президента РФ объяснил введение этих мер попытками недоброжелателей нанести ущерб российской стороне.

"Это нормальная практика. Враг действует нагло и не оставляет своих попыток нанести урон", – заявил он.

Вместе с этим Песков уточнил, что в подобных обстоятельствах следует быть собранными, мобилизованными, а также принимать все меры предосторожности. При этом он не исключил, что на ПМЭФ возможны перебои с беспроводным интернетом. В этой связи он рекомендовал использовать Wi-Fi.

Ранее сообщалось, что мобильный интернет временно отключат в пятницу, 16 июня, на площадке ПМЭФ в "Экспофоруме". Это связано с осуществлением технических работ на инфраструктуре, заявили в "Росконгрессе".

Ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков рассказал, что посетители смогут воспользоваться Wi-Fi-сетью проекта SPIEF2023.

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