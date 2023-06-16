Песков сообщил о заинтересованности РФ в сотрудничестве с ОАЭ и другими странами

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Российская сторона заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве с ОАЭ и другими государствами, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"Здесь абсолютно взаимная заинтересованность в продолжении торгово-экономического сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами, с другими государствами. Взаимодействие продолжается, пустот здесь быть не может", – отметил он.

Уточняется, что делегация ОАЭ стала одной из самых представительных на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году.

Ранее диппредставитель ОАЭ в РФ Мохаммада Ахмад Аль-Джабера рассказал, что торговля с Россией поможет ОАЭ стать глобальной столицей инвестиций и экономических инноваций через 50 лет. По его словам, Объединенные Арабские Эмираты заинтересованы в заключении договоров о свободной торговле с ЕАЭС и рассчитывают, что они будут подписаны до конца 2023 года.

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