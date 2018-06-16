Команда Трампа проигнорировала его пожелание организовать встречу с Путиным – СМИ

16 июня 2018, 08:33
Фото: AP/Jorge Silva
Помощники Дональда Трампа проигнорировали его пожелание организовать встречу с Владимиром Путиным.
Как пишет Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники, президент США проявил интерес к личной встрече с российским лидером после телефонных переговоров в марте. Тогда президент США предложил устроить двусторонний саммит.
Кроме того, Трамп просил своих помощников организовать двусторонние переговоры еще в ноябре 2017 года, после встречи с Путиным в кулуарах саммита АТЭС во Вьетнаме.
По данным источников издания, Совет национальной безопасности США выступил против предложения о двустороннем саммите и не воспринял слова Трампа как приказ. При этом в госдепе отмечают, что такая встреча может помочь странам решить давние разногласия по ряду вопросов.
Владимир Путин в своем недавнем интервью программе "Вести в субботу" заявил, что Россия готова к нормализации отношений с США. Президент полагает, что диалог с Дональдом Трампом может быть конструктивным, и рассчитывает, что его американский коллега выполнит свои обещания по налаживанию отношений с Москвой.
Ранее в июне Дональд Трамп сообщил, что его встреча с Владимиром Путиным может состоятся уже этим летом.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подтвердил, что Путин и Трамп обсуждали возможную встречу в Вене. При этом он подчеркнул, что конкретных договоренностей пока нет и переговоры на эту тему еще не ведутся.
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