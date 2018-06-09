Путин готов наладить отношения с США

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Россия готова к нормализации отношений с США. Об этом Владимир Путин заявил в интервью программе "Вести в субботу".
По его словам, инструменты могут быть разные, в том числе и личные встречи. При этом российский лидер подчеркнул, что "мяч сейчас на американской стороне".
Президент полагает, что диалог с Дональдом Трампом может быть конструктивным, и рассчитывает, что его американский коллега выполнит свои обещания по налаживанию отношений с Москвой.
"Опыт говорит мне о том, что он человек вдумчивый, он умеет слушать и реагирует на приводимые собеседником аргументы", – сказал Путин.
Он отметил, что к решениям, принимаемым Штатами, можно относиться по-разному, в том числе критиковать их, однако есть одно обстоятельство: Трамп исполняет свои обещания, данные им в ходе избирательной кампании.
Путин считает, что взаимоотношения между лидерами должны быть цивилизованными и заявил, что им с Трампом было бы полезно встретиться.
Лидеры государств встречались дважды: в июле 2017 года на саммите "двадцатки" в Гамбурге, где состоялась почти трехчасовая беседа, а также в ноябре на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге.
20 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждали, что могут встретиться в Вене. При этом уточняется, что конкретных договоренностей и обсуждений в настоящее время еще не ведется.
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