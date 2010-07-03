Госдума приняла во втором чтении законопроект о видеофиксации техосмотра

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о видеофиксации техосмотра. Документ направлен на противодействие оформления диагностических карт без реального проведения техосмотра транспорта. Решение принято в ходе заседания нижней палаты парламента, передает Агентство "Москва".

По мнению авторов законопроекта, процедура фото- и видеофиксации позволит достоверно установить факт проведения техосмотра.

Кроме того, подразумевается введение госконтроля за соблюдением требований к ТО.

Ранее в Госдуме заявили, что процедура технического осмотра автомобиля превратилась в дополнительный налог для водителей. Диагностические карты, как правило, просто покупают. При этом проверка машины не проводится.

Депутаты предложили оставить техосмотр только для транспортных средств, занимающихся коммерческими перевозками пассажиров. Причем проводить ТО, по мнению законодателей, необходимо на базе ГИБДД.