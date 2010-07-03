Жители ДНР и ЛНР смогут получить гражданство РФ по упрощенной схеме

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Российские власти собираются разрешить жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик получать гражданство России согласно упрощенной схеме, пишет "Коммерсант".

По информации издания, указ российского президента может появиться сразу после президентских выборов на Украине.

Право предоставлять гражданство по упрощенной схеме появилось у президента России после внесения поправок в федеральный закон "О гражданстве РФ". Изменения вступили в силу 29 марта.

Отмечается, что в российских регионах, граничащих с ДНР и ЛНР, подготовлена вся необходимая инфраструктура для приема граждан.

Ранее сообщалось, что в планах России в ближайшие 5 лет увеличить число граждан страны на 5–10 миллионов. Сделать это предполагается за счет мигрантов из Украины, Казахстана, Узбекистана и Молдавии.

Для этого создана Концепция государственной миграционной политики на 2019–2025 годы.