Главный Дед Мороз России подготовил подарок для Путина

Фото: ТАСС/Иван Гущин
Главный Дед Мороз страны приготовил для президента России Владимира Путина подарок на Новый год подарок, рассказал он журналистам.
"Обязательно будет подарок, а какой – не скажу", – сказал Дед Мороз. По его словам, он и сам получает подарки в Новый год, передает Агентство "Москва".
Дад Мороз признался, что самым запоминающимся подарком, который ему дарили – это сковородка. "У меня в вотчине очень много грибов, помощники мои собирают, и одна семья посмотрела, как мы живем, и подарила сковородку, чтобы жарить грибы", – отметил Дед Мороз.
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