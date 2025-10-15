Песков заявил об отказе России выполнять решение ЕСПЧ о выплатах Грузии

Фото: kremlin.ru

Россия не намерена выполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате 253 миллионов евро в пользу Грузии, связанное с событиями 2008 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Решение выполнять не будем", – подчеркнул представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о том, могла бы гипотетическая выплата способствовать улучшению отношений между странами, Песков заявил, что это отдельная тема.

ЕСПЧ постановил взыскать с Москвы соответствующую компенсацию после удовлетворения иска со стороны Тбилиси о якобы нарушениях прав человека после конфликта в 2008 году.

В августе того года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию, однако Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых приняли гражданство РФ, и своих миротворцев.

В результате в конфликте погибли более 1 тысячи человек, включая 72 российских военнослужащих. Позже РФ признала независимость Южной Осетии и бывшей грузинской автономии – Абхазии.

