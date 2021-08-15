Мишустин подписал постановление, уточняющее работу электросетевых организаций

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Михаил Мишустин подписал постановление об уточнении требований к электросетевым компаниям, сообщает пресс-служба правительства.

"Подключение многоквартирных домов к электросетям станет дешевле благодаря уточнению требований к электросетевым компаниям. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", – сказано в сообщении.

В документе говорится, что электросетевым организациям необходимо протягивать кабели непосредственно к распределительным щитам. Раньше позволялось проводить их до границы земельного участка, на котором расположен дом. Из-за этого возникали дополнительные расходы для застройщиков, что приводило к удорожанию жилья.

Кроме того, подчеркивается, что новое постановление распространяется на те земельные участки, которые даются по договору о комплексном освоении территории. Такой документ заключается между застройщиками и местными властями по итогам аукциона на право аренды.

"Принятое решение сделает процедуру технологического подключения менее затратной, позволит снизить стоимость строительства многоквартирных домов, а значит, позитивно повлияет на стоимость жилья на первичном рынке", – отмечается в сообщении.

Ранее Мишустин подписал распоряжение, согласно которому выделяются средства на формирование стабильного водоснабжения Севастополя. Контроль за эффективностью расходования бюджетных средств будет осуществлять министерство обороны РФ.

