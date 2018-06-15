Рабочая группа по образованию избирательных участков за пределами столицы создана при МГИК

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При Московской городской избирательной комиссии начала работу группа, которая займется образованием избирательных участков за пределами столицы. Решение о создании рабочей группы было принято в ходе заседания Мосгоризбиркома (МГИК)

"В качестве руководителя рабочей группы предлагаем назначить председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова в качестве секретаря вашего покорного слугу – меня", – сказал член МГИК Дмитрий Реут. Он отметил, что в группу войдут также несколько известных людей, правозащитников, членов Общественной палаты города Москвы. Реут выразил надежду, что они также помогут организовать работу участков за пределами Москвы.

После заседания МГИК прошло заседание сформированной рабочей группы, в ходе которого Шапошников напомнил, что внесенные в избирательное законодательство столицы изменения направлены на установление дополнительных гарантий реализации избирательных прав граждан.

"Продлено время работы избирательных участков с 20:00 до 22:00; в два раза уменьшено количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата на должность мэра Москвы; Общественная палата города наделена правом назначения наблюдателей в избирательные комиссии на выборах, проходящих в Москве. Также введен "Мобильный избиратель" – это институт голосования избирателей по месту их фактического прохождения в день голосования. Главная новация – это то, что теперь граждане, находящиеся в местах за пределами территории Москвы, смогут принять участие в голосовании по месту нахождения", – пояснил он.

Шапошников также уточнил, что для этого МГИК был наделен полномочиями по образованию избирательных участков за пределами столицы. Председатель Мосгордумы назвал главной целью образованной рабочей группы отработку реализации новых правовых норм.

"Хотел бы обозначить ключевую цель и задачу нашей группы – это отработать реализацию новых правовых норм, начиная с образования избирательных участков и до дня голосования. Норма закона – это пока теория, и наша с вами задача совместно с Московской городской избирательной комиссией, органами власти, которые будут задействованы в этом процессе, перейти от теории к практике", – подчеркнул он.

Руководитель рабочей группы уточнил, что работа будет вестись во взаимодействии с Мосгоризбиркомом, органами исполнительной власти столицы, субъектами РФ, на территориях которых москвичи предложат создать избирательные участки.

"На всех этих этапах мы будем вести мониторинг правоприменительной практики и вносить предложения по совершенствованию принимаемых решений",– добавил Шапошников.

Рабочая группа сформирована из представителей всех политических партий, из общественных организаций, которые ведут профессиональное наблюдение за выборами.

"Я уверен, что состав рабочей группы говорит о том, что работа поставлена на профессиональную основу", – сказал руководитель группы.

Сопредседатель общественного движения "Голос" Григорий Мельконьянц отметил важность участия в деятельности этой рабочей группы.

"Рабочая группа в том составе, в котором она создана, важна, потому что это новый инструмент. Никогда в России возможности голосования вне территории округа не было, и необходимо всесторонне оценить, насколько прозрачно можно организовать процесс формирования избирательных участков, насколько удобно это для избирателей, необходимо организовать процесс информирования, понять, как можно вовлечь тех, кто находится за пределами Москвы для участия в работе в избирательных комиссиях и наблюдении", – сказал Мельконьянц.

По его словам, эти вопросы требуют общественной проработки для того, чтобы было доверие к новому инструменту, чтобы можно было его совершенствовать и применять его не только на выборах мэра , но и на последующих.

В свою очередь, председатель совета межрегиональной общественной организации "Московский союз садоводов" Андрей Туманов, который также вошел в рабочую группу, отметил, что рад возможности дачников проголосовать на выборах мэра, но для реализации этой возможности рабочей группе предстоит много работы.

Председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению, член рабочей группы Александр Семенников рассказал, по каким критериям будут создавать временные участки для голосования.

"Критериями для того, чтобы участок появился в конкретном месте, является количество москвичей, находящихся в конкретном районе Московской области, количество, домов, членов садоводческого товарищества, находящегося в Московской области", – пояснил депутат.

Кроме того, по словам Семенникова, второй критерий – это технические возможности для организации такого временного избирательного участка.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Избирательные участки за пределами столицы позволят проголосовать избирателям, которые будут находиться в этот момент за городом.

Ранее сообщалось, что в столице заработал предвыборный штаб Сергея Собянина. Как рассказал его руководитель Константин Ремчуков, две тысячи волонтеров отправляются в город собирать подписи за действующего мэра. Сергей Собянин баллотируется в качестве самовыдвиженца.