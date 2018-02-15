Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 февраля 2018, 16:18

Политика

Порошенко рассказал о двух основных темах разговора с Путиным

Фото: ТАСС/Михаил Палинчак

Украинский президент Петр Порошенко спустя три дня после разговора с Владимиром Путиным рассказал, о чем они говорили.

"Часть первая – то, что было высказано ровно три года назад, в начале 2015 года, при заключении "Минска-2". Нам как воздух нужны миротворцы", – сказал он, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинского президента.

Также главы двух государств обсудили обмен пленными в Донбассе. Речь шла о конкретных списках и фамилиях. Порошенко отметил, что в этом месяце состоялись шаги, которые позволят начать решать этот вопрос.

Телефонный разговор состоялся по инициативе Киева 12 февраля. Информацию о телефонном разговоре ранее подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, украинский лидер выразил соболезнования по поводу авиакатастрофы в Подмосковье и сказал о готовности взаимодействовать по линии завода производителя, выяснения причин авиакатастрофы.

власть политика за рубежом

Главное

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

Как приготовить на Масленицу полезные блины?

Пшеничную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси

Стоит заменить цельное молоко на растительные аналоги

Читать
закрыть

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 9-летнего ребенка в Ленобласти?

Подозреваемого в похищении и убийстве ребенка задержали в Псковской области при попытке скрыться

Правоохранители предполагают, что задержанный увлекался детской порнографией

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика