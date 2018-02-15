Порошенко рассказал о двух основных темах разговора с Путиным

Фото: ТАСС/Михаил Палинчак

Украинский президент Петр Порошенко спустя три дня после разговора с Владимиром Путиным рассказал, о чем они говорили.

"Часть первая – то, что было высказано ровно три года назад, в начале 2015 года, при заключении "Минска-2". Нам как воздух нужны миротворцы", – сказал он, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинского президента.

Также главы двух государств обсудили обмен пленными в Донбассе. Речь шла о конкретных списках и фамилиях. Порошенко отметил, что в этом месяце состоялись шаги, которые позволят начать решать этот вопрос.

Телефонный разговор состоялся по инициативе Киева 12 февраля. Информацию о телефонном разговоре ранее подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, украинский лидер выразил соболезнования по поводу авиакатастрофы в Подмосковье и сказал о готовности взаимодействовать по линии завода производителя, выяснения причин авиакатастрофы.