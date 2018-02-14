Детали разговора Путина и Порошенко раскрыли в Кремле

Фото: ТАСС/Алексей Никольский
Информацию о телефонном разговоре Владимира Путина и Петра Порошенко подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, украинский лидер выразил соболезнования по поводу авиакатастрофы в Подмосковье.
"Он говорил о готовности взаимодействовать по линии завода производителя, выяснения причин авиакатастрофы", – цитирует Пескова "Газета.ру".
Лидеры стран также обсудили продолжение обмена пленными, начатый до Нового года, добавил представитель Кремля.
Авиакатастрофа в Подмосковье произошла 11 февраля. В Раменском района разбился пассажирский самолет Ан-148. На борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.
Возможной причиной падения судна назвали обледенение приборов, позволяющих измерять скорость движения самолета. Эту версию выдвинули в Международном авиационном комитете, ее проверяет Следственный комитет.
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