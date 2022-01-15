Путин поздравил сотрудников СК с днем основания ведомства

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета РФ с 11-летием со дня образования ведомства. Соответствующая телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.
"За прошедшее время Следственный комитет доказал свою эффективность, стал одним из важнейших, ключевых звеньев отечественной правоохранительной системы", – отметил глава государства.
Он назвал деятельность СК ответственной работой, требующей исключительных компетенций и верности своему долгу. По словам президента, сотрудники ведомства всегда находятся на передовой борьбы с преступностью, защищают интересы страны и ее граждан.
"Желаю вам новых достижений и всего наилучшего", – заключил президент.
27 декабря в России отмечался День спасателя. С профессиональным праздников сотрудников соответствующих ведомств тогда поздравил Сергей Собянин. Мэр отметил, что они всегда первыми оказываются там, где людям нужна помощь, и поблагодарил их за службу.
"Московский патруль": СК РФ отмечает день своего образования
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