Путин поздравил сотрудников СК с днем основания ведомства

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета РФ с 11-летием со дня образования ведомства. Соответствующая телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.

"За прошедшее время Следственный комитет доказал свою эффективность, стал одним из важнейших, ключевых звеньев отечественной правоохранительной системы", – отметил глава государства.

Он назвал деятельность СК ответственной работой, требующей исключительных компетенций и верности своему долгу. По словам президента, сотрудники ведомства всегда находятся на передовой борьбы с преступностью, защищают интересы страны и ее граждан.

"Желаю вам новых достижений и всего наилучшего", – заключил президент.

27 декабря в России отмечался День спасателя. С профессиональным праздников сотрудников соответствующих ведомств тогда поздравил Сергей Собянин. Мэр отметил, что они всегда первыми оказываются там, где людям нужна помощь, и поблагодарил их за службу.

