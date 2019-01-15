ЦБ усилит контроль за денежными переводами россиян

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Банк России призвал банки усилить контроль за регулярными переводами денежных средств физлиц за границу, сообщает ТАСС.

Регулятор полагает, что такие операции могут свидетельствовать о сокрытии ведения предпринимательской деятельности на территории РФ и уклонении от постановки на учет импортных контрактов, чтобы избежать валютного контроля.

Внимание ЦБ привлекли денежные переводы через внутренние подразделения банков на территории крупных торговых мест либо вблизи таких мест, в которых часто не используется контрольно-кассовая техника.

Под подозрением оказались "серийные отправители" – граждане, которые осуществляют переводы неоднократно в течение дня с минимальным временным интервалом между операциями.

Также внимание привлекли физлица, отправляющие деньги нескольким получателям в одни и те же населенные пункты. Еще одна категория – те, кто переводит слушком крупные суммы.

Целью попавших под подозрение переводов денежных средств может быть оплата по договору, предусматривающему поставку товара в РФ.

Ранее сообщалось, что Банк России на конец июня 2018 года снизил за год долю доллара в международных резервах на 24,4%. При этом доля евро увеличилась до 32%, доля китайских юаней – до 14,7%.