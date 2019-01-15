Губернатор Нижегородской области оценил рейтинг городов

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал рейтинг городов, в котором самым комфортным для жизни признали столицу региона. Никитин отметил, что еще есть к чему стремиться, а за последние годы заложили основу для дальнейшего развития.

"Большой рывок в этом позволил сделать чемпионат мира по футболу. Была проделана колоссальная работа по модернизации транспортной инфраструктуры города: введен в строй новый терминал аэропорта, реконструирован железнодорожный вокзал, построена новая станция метро в шаговой доступности от стадиона "Нижний Новгород" и крупного жилого района", – сказал Никитин в беседе с RT.

По его словам, много внимания также уделяется социальной сфере, здравоохранению и образованию.

"Мы, конечно, работаем без оглядки на рейтинги, прикладывая все усилия, чтобы жить в городе было удобно и комфортно. Но это не дает нам повода расслабляться", – сказал губернатор.

Никитин напомнил, что скоро город будет отмечать 800-летний юбилей.

Ранее исследовательский портал Numbeo составил рейтинг наиболее комфортных городов для жизни. В список попали пять российских городов. Наиболее комфортным российским городом для жизни стал Нижний Новгород.