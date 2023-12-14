Путин согласился с Бисмарком, что войны выигрывают не полководцы, а учителя и священники

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Владимир Путин согласился со словами бывшего первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка о том, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники. Об этом он заявил в ходе "Итогов года", сообщает "Радио 1".

"Может быть, не к месту будет Бисмарка воспоминать, но тем не менее он служил, когда-то в России, жил в России – хоть и стал выдающимся немецким деятелем", – сказал российский лидер.

Также президент отметил, что сейчас в РФ чрезвычайно важно уделять внимание патриотическому вниманию молодежи. Он подтвердил, что российские власти уже начали заниматься этим вопросом.

Поэтому уже тысячи ветеранов СВО, которые вернулись к мирной жизни, работают в школах. Они же взаимодействуют с различными детскими и подростковыми объединениями, подтвердил Путин.

Кроме того, Путин заметил, что фундаментальные условия для восстановления отношений России и США сейчас отсутствуют. По его мнению, Штаты для начала должны сами начать уважать другие страны, а не прибегать к боевым действиям или санкциями.

Российский лидер также сравнил происходящее на Украине с гражданской войной между братьями. Он напомнил, что русские и украинцы – единый народ.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения