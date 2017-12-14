Путин потребовал немедленно ограничить рост жилищных и коммунальных платежей

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Президент РФ Владимир Путин считает, что нужно немедленно вводить ограничивающее регулирование жилищных платежей по аналогии с коммунальными. Вопрос затронули на ежегодной пресс-конференции главы государства.
Путин напомнил о существовании двух видов платежей – жилищном и коммунальным, последний из которых регулируется на федеральном уровне. По его словам, за жилищные платежи отвечают непосредственно управляющие компании и регионы. "Там вообще нет никакого регулирования, нет верхнего потолка. Поэтому за эту часть платежи зашкаливают в среднем на данный момент за 23 с лишним процента, а местами свыше 30. Вообще никуда не годится", – приводит "Интерфакс" слова президента.
Для решения вопроса он предложил создать ограничения. "И сделать это нужно незамедлительно", – подчеркнул Путин. Он также пояснил, что в последние два года предельный рост тарифа в сфере ЖКХ обозначен в качестве четырех процентов, однако этот показатель не выдерживается.
Глава государства привел последние данные, согласно которым в среднем рост по коммунальным платежам составляет 8,8 процента. "Это вообще никуда не годится, у нас же есть ограничения – 4. Откуда 8,8 взялось?" – заключил Путин.
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