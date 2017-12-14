Прокуратура проверит "Матросскую тишину" на наличие элитных камер

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Столичная прокуратура начала проверку сообщений СМИ об элитных камерах в следственном изоляторе № 1 "Матросская тишина", сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с распространением в СМИ сведений о возможных нарушениях законодательства прокуратура Москвы организовала проведение проверки соблюдения требований Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Москве", – заявили в ведомстве.

Прокуроры намерены изучить изложенные в публикациях факты и оценить законность действий должностных лиц в СИЗО. Если будут выявлены основания, то незамедлительно последуют меры прокурорского реагирования, говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева заявила, что один из заключенных живет в исключительных условиях в "Матросской тишине". Камера адвоката Дионисия Золотова (Денис Тумаркин) отремонтирована и оснащена бытовой техникой. Сам заключенный, по ее словам, отказывается общаться с ОНК.