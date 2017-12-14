Путин рассказал анекдот про кортик и часы

14 декабря, 13:30
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
На своей ежегодной пресс-конференции Владимир Путин пошутил про необходимость расходов на армию и флот, рассказав анекдот.
Президент вспомнил шутку о том, что "те, которые не хотят кормить свою армию, будут кормить чужую". При этом глава государства заметил, что это старая шутка, есть и более современные.
Кроме того, когда у Путина спросили о повышении расходов на оборону страны, он в ответ рассказ анекдот, в котором сын бывшего офицера обменял во дворе у соседского мальчишки отцовский кортик на часы, передает "Газета.ру".
"Он говорит: ну-ка, покажи, часы хорошие, молодец. Но знаешь, завтра вот придут к нам бандиты и грабители, меня убьют, маму убьют, сестру твою старшую изнасилуют. А ты выйдешь и скажешь: добрый вечер, московское время 12 часов 30 минут", – рассказал президент, вызвав смех в зале.
"Мы же не хотим с вами такого развития событий?", – добавил Путин.
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