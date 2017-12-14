Проблема с нехваткой мест в детских садах решится в ближайшее время – Путин

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Проблема с нехваткой мест в детских садах в России решится в ближайшее время, завил Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

По его словам, перед властями стояла задача обеспечить детей местами в детсадах, и сегодня она решена на 98,8 процента.

"В начале этой программы у нас более полумиллиона детей нуждались в местах в детских садах, сейчас в подавляющем большинстве регионов РФ эта задача решена полностью", – сказал глава государства, передает "Газета.ру".

Он подчеркнул, что осталось несколько регионов, где эта работа не закончена. На сегодняшний день место в очередях ожидают 63 тысячи малышей. "Уверен, в ближайшее время мы этот вопрос закроем", – заключил Путин.