Конкурентов для действующей власти сейчас нет – Путин

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На сегодняшний день конкурентов для действующей власти России сейчас нет, заявил Владимир Путин на 13-й большой пресс-конференции президента.

"Теперь на ваш вопрос по поводу оппозиции, почему она не появляется такая, которая была бы конкурентоспособной. Самое простое для меня было бы сказать, что не мне же самому для себя конкурентов воспитывать", – сказал глава государства.

При этом он считает, что политическая среда, так же как и экономическая, должна быть конкурентна. "Очень бы хотел, хочу и буду к этому стремиться, чтобы у нас была сбалансированная политическая система, а ее невозможно себе представить без конкуренции на политическом поле", – добавил Путин.