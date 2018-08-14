В Госдуме предложили бесплатно раздавать школьную форму многодетным и неполным семьям

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Детям из многодетных и неполных семей предложили бесплатно выдавать школьную форму. С такой инициативой выступил зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

"Нужна полная поддержка таким семьям, потому что они – герои. Родителям иногда не хватает денег на питание", – цитирует Чернышова Агентство "Москва". Также, полагает депутат, для детей из таких семей должно быть бесплатным питание в школах.

Ранее Чернышов предлагал установить в России единую цену на школьную форму, а заказы на ее пошив распределять между двумя российскими фабриками.