В Минфине РФ прокомментировали предложение ввести экологический налог

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В Минфине прокомментировали введение экологического налога, заявив, что он заменит уже действующий в стране сбор. При этом никаких дополнительных платежей не предусматривается, сообщается на сайте ведомства.

В министерстве подчеркнули, что представители бизнеса не раз выступали с просьбой систематизировать выплаты за предпринимательскую деятельность.

В итоге было принято решение включить в Налоговый кодекс платежи, "близкие по своей природе" к налогам. Нововведение должно подтолкнуть бизнес к бережному отношению к окружающей среде.

Минфин подготовил поправки к Налоговому кодексу, согласно которым, предприятия обяжут платить налог за нанесение ущерба экологии. При этом в законопроекте предусмотрено исключение для организаций, которые получают финансирование из бюджета.

Ранее инициативу Минфина по экологическому налогу прокомментировал экономический эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов.