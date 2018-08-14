В Минфине РФ прокомментировали предложение ввести экологический налог

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
В Минфине прокомментировали введение экологического налога, заявив, что он заменит уже действующий в стране сбор. При этом никаких дополнительных платежей не предусматривается, сообщается на сайте ведомства.
В министерстве подчеркнули, что представители бизнеса не раз выступали с просьбой систематизировать выплаты за предпринимательскую деятельность.
В итоге было принято решение включить в Налоговый кодекс платежи, "близкие по своей природе" к налогам. Нововведение должно подтолкнуть бизнес к бережному отношению к окружающей среде.
Минфин подготовил поправки к Налоговому кодексу, согласно которым, предприятия обяжут платить налог за нанесение ущерба экологии. При этом в законопроекте предусмотрено исключение для организаций, которые получают финансирование из бюджета.
Ранее инициативу Минфина по экологическому налогу прокомментировал экономический эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов.
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