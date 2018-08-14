Эксперт прокомментировал инициативу Минфина по экологическому налогу

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Экономический эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов объяснил предложение Минфина ввести экологический налог желанием более четко администрировать те экологические сборы, которые уже есть, сообщает RT.
По его словам, "чтобы не создавать никакие новые ведомства, никакие новые механизмы", сбор, который раньше был пошлиной, теперь станет полноценным налогом, который будет отслеживаться и жестко администрироваться налоговыми органами.
Перевод также предусматривает более жесткие меры взыскания, вплоть до уголовных. Кроме того, этот сбор ориентирован только на предприятия, поэтому физлица напрямую затронуты не будут.
Эксперт также отметил, что "многие компании уходили от экологических сборов", поэтому введение налога "выгодно государству, поскольку пополняет федеральный бюджет". Шабанов исключил негативный эффект от предлагаемых нововведений.
Ранее Минфин России предложил ввести экологический налог. Ведомство подготовило поправки в законодательство с предложением внести изменения в Налоговый кодекс.
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