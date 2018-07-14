Лавров назвал идеальный итог встречи Путина с Трампом

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Идеальным исходом саммита Владимира Путина и Дональда Трампа станет разморозка каналов связи по ключевым вопросам. Об этом в интервью ведущему RT Ларри Кингу заявил глава МИД Сергей Лавров.

Министр подчеркнул необходимость понять, возможно ли двум странам найти общие точки соприкосновения по вопросам, вызывающим разногласия, а также определить проблемы, над решением которых можно с пользой сотрудничать ради интересов России, США и всего международного сообщества.

Лавров заметил, что большинство налаженных за долгие годы каналов связи между Москвой и Вашингтоном по таким важным вопросам как терроризм, энергетика, незаконный оборот наркотиков, кибербезопасность и региональные конфликты, были заморожены.

По его словам, сегодня российские и американские военные и дипломаты проводят лишь эпизодические встречи, причем в основном по Сирии. Глава МИД добавил, что есть и канал по Украине: помощник президента Путина и спецпредставитель США Курт Волкер встречались несколько раз, однако без видимого прогресса.

Все дело в том, пояснил Лавров, что Штаты отклоняются от минских соглашений, которые являются выражением консолидированного мнения по украинскому кризису. Тем не менее, министр пообещал продолжить попытки и выразил надежду обсудить этот вопрос в Хельсинки.

Встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки, она начнется в 13:00 с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков, затем пройдут переговоры в формате рабочего завтрака. На них будут присутствовать и некоторые члены делегаций. Предусмотрена совместная пресс-конференция.

В составе американской делегации ожидаются госсекретарь и ближайшие сотрудники американского лидера по Белому дому. С российской стороны в Хельсинки прибудут Сергей Лавров, Юрий Ушаков и некоторые эксперты.