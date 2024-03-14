Песков оценили реакцию США на интервью Путина

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Заявления Белого дома о риторике Владимира Путина относительно ядерных сил РФ являются выдергиванием из контекста. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала риторику Путина, касающуюся ядерного оружия, безответственной. Подобным образом она прокомментировала слова российского лидера, произнесенные им во время интервью журналисту Дмитрию Киселеву.

"Это преднамеренное искажение контекста и нежелание слышать президента Путина", – заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, никаких угроз о применении ядерного оружия Путин не высказал. Он пояснил, что президент отвечал на вопросы журналиста, а не делал специальных заявлений.

Президент РФ до этого заявил, что страна готова к ядерной войне с военно-технической точки зрения. По его словам, вооружения такого типа постоянно находятся в боевой готовности. Путин также подчеркнул, что ядерная триада РФ является более современной, чем триады других стран.

