Госдума в феврале займется детским питанием

Госдума рассмотрит законопроект о регулировании производства и оборота детского питания в феврале. Об этом сообщила замглавы комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт.
"Я думаю, что до конца января должны состояться заседания в аппарате правительства и потом, я думаю, уже последует внесение в феврале в Государственную думу", – цитирует сенатора Агентство "Москва". Она добавила, что предложения ученых можно будет внести в документ позже, в виде поправок.
"Есть пожелания и у научного сообщества. Я думаю, что в виде поправок они потом могут быть внесены после процедуры первого чтения", – пояснила Гехт. Пока же его планируют внести в нижнюю палату парламента в том виде, в каком он есть.
Отмечается, что законопроект регулирует производство и оборот продукции для детского питания, а также дает родителям право контролировать питание детей в школах и больницах. Первоначально документ хотели внести в Госдуму до конца 2018 года.
В начале января Роспотребнадзор предложил ввести новые санитарные требования к детскому питанию в школах, чтобы снизить риски здоровью детей. Сотрудники ведомства пообещали доработать список продуктов, которые школьники смогут приносить из дома. К таким продуктам, в частности, можно отнести фрукты, сухофрукты и орехи, считают в Роспотребнадзоре.
Роспотребнадзор разрешил школьникам приносить еду из дома
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