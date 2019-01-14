Замминистра культуры РФ Малаков написал заявление об увольнении

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Замминистра культуры РФ Николай Малаков написал заявление об увольнении. Документ пока не подписан, сам чиновник пока находится в отпуске, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в ведомстве.

На эту должность Малаков назначен в 2012 году. В министерстве он контролировал департамент экономики и финансов и департамент науки и образования.

Ранее Малаков был замглавы администрации Ненецкого автономного округа (2001-2002 годы) и замглавы департамента министерства финансов РФ (2002-2004 годы).