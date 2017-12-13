Кремль не согласился с позицией Эрдогана по Иерусалиму

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
В Кремле не согласились с позицией Турции по Израилю и с заявлением о том, что Иерусалим должен стать столицей Палестины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы знаем эту позицию, и она в данном случае не совпадает с нашей позицией", – цитирует его "Российская газета".
По его словам, позиция России по Иерусалиму и ближневосточному урегулированию очень хорошо известна.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США считают Иерусалим столицей Израиля, и подписал документ о переносе американского посольства в этот город.
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Израиль – "террористическое государство", а Иерусалим надо провозгласить столицей Палестины.
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