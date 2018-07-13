Около тысячи предложений поступило в избирательный штаб Собянина с 9 июля

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Около тысячи предложений поступило в избирательный штаб Сергея Собянина с 9 июля, сообщает Агентство "Москва".
Как отметили в штабе кандидата, пикеты по сбору наказов от москвичей проводятся уже неделю, и за это время получено около тысячи пожеланий и предложений, причем они приходят как на сайт, так и в общественную приемную.
Также отмечается, что в рамках проекта "Добрые дела", стартовавшего 9 июля, проверено 210 мероприятий, из которых 23 уже решены. Волонтеры выполняют незначительные просьбы по замене лампочек, уборке у ветеранов или ремонту скамеек.
Ранее сообщалось, что предвыборная программа Сергея Собянина будет основана на предложениях москвичей, собранных волонтерами его избирательного штаба.
Сбор подписей ведется одновременно со сбором предложений и замечаний горожан. Оставить наказ можно в несколько кликов. Причем предложения можно оставлять как для всего города, так и для конкретного района. Также горожане могут проголосовать за уже оставленный ранее наказ. Идеи разбиты на тематические блоки: "Здоровье", "Транспорт", "Экология" и другие.
Выборы мэра столицы пройдут в единый день голосования − 9 сентября. Из 33 кандидатов Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала четырех кандидатов на пост мэра Москвы. В их числе Сергей Собянин, который идет на выборы как самовыдвиженец, Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ и Илья Свиридов от "Справедливой России".
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