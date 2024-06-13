Путин наградил школьников, спасавших людей при теракте в "Крокус Сити Холле"

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Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" четырех школьников, которые спасали людей во время теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом говорится в указе президента РФ, опубликованном на портале правовой информации.

Медалью награждены:



учащаяся московской школы № 1900 Виктория Волчихина;

учащийся московской школы № 1191 Александр Журик;

учащаяся Московского государственного образовательного комплекса Елизавета Терехова;

учащийся московской школы № 1564 Артемий Филимонов.

Также глава государства наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" народную артистку РСФСР, диктора телевидения и радио Анну Шатилову. Согласно тексту подписанного Путиным указа, она получила награду "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Медаль "За заслуги перед Отечеством" второй степени получил гендиректор ВДНХ Сергей Шогуров и советник департамента акционерного общества ВДНХ Валентина Морозова. Экс-глава ХМАО Наталья Комарова награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени. В документе говорится, что женщина получила награду "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".

В свою очередь, замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов получил орден Александра Невского "за большой вклад в обеспечение деятельности президента РФ и многолетнюю безупречную государственную службу".

Ранее Путин вручил госнаграды спикеру Совфеда Валентине Матвиенко, спикеру ГД Вячеславу Володину и Сергею Собянину. В частности, Матвиенко получила знак Героя труда, а Володин и Собянин – орден "За заслуги перед Отечеством" первой степени.