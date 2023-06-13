Россия продолжит избирательно наносить удары по целям на Украине – Путин

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Владимир Путин заверил, что российская сторона будет, как и ранее, избирательно наносить удары по целям на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

"Не будем делать так, как эти придурки лупят по гражданским объектам, по жилым кварталам", – сказал он.

Президент заметил, что уничтожение штаб-квартиры Главного управления Минобороны Украины и удары по всей энергосистеме Украины – это ответы на "преодоление красных линий".

Ранее Путин заявил, что в произошедшем на Каховской ГЭС виновата украинская сторона, она несколько раз наносила удары из HIMARS по гидроэлектростанции. Он также предположил, что Украина могла заложить в дамбу взрывчатое вещество.

Также лидер РФ подчеркнул, что цели СВО на Украине не изменились. Они носят для России фундаментальный характер.

Путин заявил, что ВПК Украины ничего не производит и скоро перестанет существовать